Баскетбол
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НБА: Лейкерс в овертайме добили Оклахому, победы Милуоки, Бруклина и Клипперс
Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира
Даллас – Атланта 118:117 (33:32, 19:30, 29:28, 37:27)
Бруклин – Индиана 104:94 (27:18, 35:12, 20:32, 22:32)
Мемфис – Шарлотт 130:114 (34:38, 36:30, 31:15, 29:31)
Миннесота – Клипперс 112:119 (32:27, 21:20, 20:33, 39:39)
Чикаго – Нью-Орлеан 129:116 (44:34, 22:40, 40:14, 23:28)
Денвер – Кливленд 133:95 (34:17, 30:26, 36:23, 33:29)
Лейкерс – Оклахома 114:113 OT (23:37, 34:30, 23:17, 25:21, 9:8)
Финикс – Милуоки 125:124 (32:32, 27:39, 39:30, 27:23)
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