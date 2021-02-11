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Проход и мощный данк новичка Кливленда – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты четверга в НБА
Официальный YouTube-канал НБА опубликовал топ-10 моментов дня.
Ежедневную подборку возглавил форвард Кливленда Ламар Стивенс, который в матче с Денвером организовал эффектный проход с мощным данком.
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