ЛеБрон, Эмбиид или Йокич. Кто возглавляет гонку за MVP в НБА?

По материалам ESPN

Прошло семь недель со старта сезона 2020-2021 и с тех пор, как словенский феномен Лука Дончич был назван главным фаворитом на награду MVP. Но что-то пошло не так. Даллас Дончича занимает лишь 14-е место в Западной конференции, а сам Лука, несмотря на всю свою внушительную персональную статистику, по многим компонентам уступает себе прошлогоднему.

Гонка за MVP открыта для широкого круга кандидатов, включая и суперзвезду Лейкерс ЛеБрона Джеймса, который в 36 лет неожиданно активно включился в борьбу за историческую пятую статуэтку самого ценного игрока регулярки.

Tonight marked LeBron James’ 800th career regular-season game with 25+ points. James is the only player in NBA history to have 800 career regular-season games of 25+ points. @EliasSports LeBron James: 800 Kareem Abdul-Jabbar: 793 Karl Malone: 789 Michael Jordan: 769 pic.twitter.com/HpIhefabDx

Для объективной оценки кандидатов на MVP ESPN среди 100 представителей СМИ провел неофициальный опрос, имитирующий традиционное голосование за награды после окончания сезона. Для достижения максимально реалистичных результатов в ESPN обратились к представителям каждого из 28 рынков лиги, а также к авторитетным национальным и международным репортерам.

Как и при официальном голосовании в НБА, участникам опроса нужно было сформировать свою пятерку претендентов на MVP. Система подсчета очков также ничем не отличалась от традиционной – 10 баллов за первое место, 7 – за второе, 5 – за третье, 3 – за четвертое и 1 за пятое.

Опрос показал, что на данном этапе сезона основным кандидатом на MVP в глазах СМИ все же выглядит ЛеБрон Джеймс. «Король» получил 53 из 100 первых мест, причем только один из сотни опрошенных не включил четырехкратного чемпиона НБА в пятерку претендентов на награду самому ценному игроку регулярного чемпионата. Еще один важный вывод голосования: прямо сейчас главными дуэлянтами Джеймса являются два центровых-легионера – камерунец из Филадельфии Джоэль Эмбиид и сербский лидер Денвера Никола Йокич.

ЛеБрон Джеймс в своем 18-м сезоне сохраняет феноменальную стабильность – 36-летний форвард не пропустил ни одного матча в сезоне, а его статистика в пятом сезоне подряд составляет более 25 очков, 7 подборов и 7 передач. Что еще больше впечатляет, так это рекордная эффективность ЛеБрона на трехочковой дуге – в сезоне 2020-2021 он реализует 41% попыток с дальней дистанции. Он впервые с 2013 года забивает из-за дуги более 40% - как раз в том сезоне он и завоевал свою пока что последнюю награду MVP.

Джеймс в опросе ESPN в общей сложности набрал 760 очков, опередив Эмбиида на 95 баллов, который стал единственным игроком, которого отметили в каждом из 100 бюллетеней. А замкнувший топ-3 Йокич получил18 «десяток» за первое место и в общей сложности набрал 596 очков. В последний раз такая плотность в голосовании за MVP наблюдалась в сезоне 2004-2005, когда разыгрывающий Финикса Стив Нэш опередил Шакила О'Нила на 34 очка. Разница между первым Джеймсом над третьим Йокичем составляет 164 очка. Для сравнения, франчайз Милуоки Яннис Адетокумбо в первоначальной версии прошлогоднего опроса опередил Джеймса на 152 балла. Ни в одном финальном голосовании за MVP не наблюдалось такого небольшого разрыва между первым и третьим местом после сокращенного из-за локаута сезона 1998/99, когда Алонзо Морнинг и Тим Данкан финишировали в пределах 100 очков от обладателя награды MVP Карла Мэлоуна.

Эмбиид, безусловно, проводит лучший сезон в своей карьере и абсолютно заслуженно находится среди главных претендентов на MVP. Камерунец в среднем за игру набирает по 29,3 очка и показывает персонально лучшую бросковую линейку – 55,3% с игры, 39% трехочковых и 85% с линии штрафных. Филадельфия усилиями Эмбиида возглавляет Восточную конференцию, а о ценности центрового для Сиксерс лучше всего говорит тот факт, что команда в среднем за 100 владений теряет 15,2 очка, когда Джоэля нет на площадке. С Эмбиидом Филадельфия одержала 16 побед в 19 матчах, а без него – только одну в пяти.

Что касается Йокича, то серб прямо сейчас является единственным игроком НБА, входящим в топ-10 по среднему количеству набранных очков (27,6), подборов (11,5) и передач (8,6). Несколько дней Йокич возглавлял список лучших ассистентов лиги – среди центровых подобным в 1968 году отмечался только легендарный Уилт Чемберлен. Йокич и Эмбиид стремятся стать первыми центровыми, получившими награду MVP НБА с тех пор, как О'Нил взял статуэтку в 2000 году, выступая в Лейкерс бок о бок с Коби Брайантом.

Глубина гонки за MVP отражается не только в конкуренции на вершине. Семь баскетболистов получили по крайней мере один голос за первое место – и это больше, чем в любом предыдущем опросе. Помимо Джеймса, Эмбиида и Йокича три «десятки» у одного из лидеров Бруклина Кевина Дюранта, а Пол Джордж, Кавай Леонард (оба – Клипперс) и Стефен Карри (Голден Стэйт) получили по одному первому месту.

Дюрант, пропустивший прошлый сезон с порванным ахиллом, занял в голосовании четвертое место с 272 очками, а его имя было упомянуто в 75% бюллетеней. Леонард замкнул топ-5 (153 очка, 64 бюллетеня).

Адетокумбо, два года подряд получавший MVP, в этот раз не получил ни одного первого места. У Дончича, несмотря на его фаворитизм перед стартом сезона, только два третьих места, так как его блестящее индивидуальное резюме перечеркивается провальным командным результатом.

Mike Conley leads the NBA in plus/minus with the Jazz outscoring opponents by 265 points in his 674 minutes on the court this season. The next closest player is the Lakers’ LeBron James at 218.



