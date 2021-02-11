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ЛеБрон, Эмбиид или Йокич. Кто возглавляет гонку за MVP в НБА?

Баскетбол
(1 голосов)

Разбираемся, кто на данном этапе сезона больше остальных заслуживает награду самому ценному игроку регулярного чемпионата

ЛеБрон, Эмбиид или Йокич. Кто возглавляет гонку за MVP в НБА?
UA-Футбол
Новина українською

По материалам ESPN

Прошло семь недель со старта сезона 2020-2021 и с тех пор, как словенский феномен Лука Дончич был назван главным фаворитом на награду MVP. Но что-то пошло не так. Даллас Дончича занимает лишь 14-е место в Западной конференции, а сам Лука, несмотря на всю свою внушительную персональную статистику, по многим компонентам уступает себе прошлогоднему.

Гонка за MVP открыта для широкого круга кандидатов, включая и суперзвезду Лейкерс ЛеБрона Джеймса, который в 36 лет неожиданно активно включился в борьбу за историческую пятую статуэтку самого ценного игрока регулярки.

Для объективной оценки кандидатов на MVP ESPN среди 100 представителей СМИ провел неофициальный опрос, имитирующий традиционное голосование за награды после окончания сезона. Для достижения максимально реалистичных результатов в ESPN обратились к представителям каждого из 28 рынков лиги, а также к авторитетным национальным и международным репортерам.

Как и при официальном голосовании в НБА, участникам опроса нужно было сформировать свою пятерку претендентов на MVP. Система подсчета очков также ничем не отличалась от традиционной – 10 баллов за первое место, 7 – за второе, 5 – за третье, 3 – за четвертое и 1 за пятое.

Опрос показал, что на данном этапе сезона основным кандидатом на MVP в глазах СМИ все же выглядит ЛеБрон Джеймс. «Король» получил 53 из 100 первых мест, причем только один из сотни опрошенных не включил четырехкратного чемпиона НБА в пятерку претендентов на награду самому ценному игроку регулярного чемпионата. Еще один важный вывод голосования: прямо сейчас главными дуэлянтами Джеймса являются два центровых-легионера – камерунец из Филадельфии Джоэль Эмбиид и сербский лидер Денвера Никола Йокич.

ЛеБрон Джеймс в своем 18-м сезоне сохраняет феноменальную стабильность – 36-летний форвард не пропустил ни одного матча в сезоне, а его статистика в пятом сезоне подряд составляет более 25 очков, 7 подборов и 7 передач. Что еще больше впечатляет, так это рекордная эффективность ЛеБрона на трехочковой дуге – в сезоне 2020-2021 он реализует 41% попыток с дальней дистанции. Он впервые с 2013 года забивает из-за дуги более 40% - как раз в том сезоне он и завоевал свою пока что последнюю награду MVP.

Джеймс в опросе ESPN в общей сложности набрал 760 очков, опередив Эмбиида на 95 баллов, который стал единственным игроком, которого отметили в каждом из 100 бюллетеней. А замкнувший топ-3 Йокич получил18 «десяток» за первое место и в общей сложности набрал 596 очков. В последний раз такая плотность в голосовании за MVP наблюдалась в сезоне 2004-2005, когда разыгрывающий Финикса Стив Нэш опередил Шакила О'Нила на 34 очка. Разница между первым Джеймсом над третьим Йокичем составляет 164 очка. Для сравнения, франчайз Милуоки Яннис Адетокумбо в первоначальной версии прошлогоднего опроса опередил Джеймса на 152 балла. Ни в одном финальном голосовании за MVP не наблюдалось такого небольшого разрыва между первым и третьим местом после сокращенного из-за локаута сезона 1998/99, когда Алонзо Морнинг и Тим Данкан финишировали в пределах 100 очков от обладателя награды MVP Карла Мэлоуна.

Эмбиид, безусловно, проводит лучший сезон в своей карьере и абсолютно заслуженно находится среди главных претендентов на MVP. Камерунец в среднем за игру набирает по 29,3 очка и показывает персонально лучшую бросковую линейку – 55,3% с игры, 39% трехочковых и 85% с линии штрафных. Филадельфия усилиями Эмбиида возглавляет Восточную конференцию, а о ценности центрового для Сиксерс лучше всего говорит тот факт, что команда в среднем за 100 владений теряет 15,2 очка, когда Джоэля нет на площадке. С Эмбиидом Филадельфия одержала 16 побед в 19 матчах, а без него – только одну в пяти.

Что касается Йокича, то серб прямо сейчас является единственным игроком НБА, входящим в топ-10 по среднему количеству набранных очков (27,6), подборов (11,5) и передач (8,6). Несколько дней Йокич возглавлял список лучших ассистентов лиги – среди центровых подобным в 1968 году отмечался только легендарный Уилт Чемберлен. Йокич и Эмбиид стремятся стать первыми центровыми, получившими награду MVP НБА с тех пор, как О'Нил взял статуэтку в 2000 году, выступая в Лейкерс бок о бок с Коби Брайантом.

Глубина гонки за MVP отражается не только в конкуренции на вершине. Семь баскетболистов получили по крайней мере один голос за первое место – и это больше, чем в любом предыдущем опросе. Помимо Джеймса, Эмбиида и Йокича три «десятки» у одного из лидеров Бруклина Кевина Дюранта, а Пол Джордж, Кавай Леонард (оба – Клипперс) и Стефен Карри (Голден Стэйт) получили по одному первому месту.

Дюрант, пропустивший прошлый сезон с порванным ахиллом, занял в голосовании четвертое место с 272 очками, а его имя было упомянуто в 75% бюллетеней. Леонард замкнул топ-5 (153 очка, 64 бюллетеня).

Адетокумбо, два года подряд получавший MVP, в этот раз не получил ни одного первого места. У Дончича, несмотря на его фаворитизм перед стартом сезона, только два третьих места, так как его блестящее индивидуальное резюме перечеркивается провальным командным результатом.

В общей сложности 15 баскетболистов получили по крайней мере один голос, а особо выделяется трио из Юты, которая первой в сезоне добралась до отметки в 20 побед. Это центровой Руди Гобер, разыгрывающий Майк Конли и атакующий защитник Донован Митчелл. Последней командой, в которой трое игроков были отмечены в голосовании MVP, был Финикс образца 2004-2005 – Стив Нэш, Амаре Стаудемайр и Шон Мэрион.

Полные результаты голосования ESPN на MVP регулярного чемпионата НБА 2020-2021:

ЛеБрон, Эмбиид или Йокич. Кто возглавляет гонку за MVP в НБА? - изображение 1

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В статье: баскетбол ЛеБрон Джеймс НБА
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