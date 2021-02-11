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Сборная Украины 20 февраля сыграет против чемпиона Европы по баскетболу

Баскетбол
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Сборная Украины 20 февраля сыграет против чемпиона Европы по баскетболу

Новина українською

Уже совсем скоро в столичном Дворце спорта пройдут заключительные матчи квалификации чемпионата Европы. И хотя сборная Украины досрочно завоевала путевку на Евробаскет (кстати, сделала это первой), турнирная мотивация у подопечных Айнарса Багатскиса остается. Мы все еще претендуем на первое место в группе, которое позволит попасть в более выгодной корзину при жеребьевке финальной части турнира.

Напомним, что сборная Украины 20 февраля сыграет против чемпионов Европы сборной Словении, а уже 22 февраля закроет отбор матчем против Венгрии. Накануне этих матчей в PM Hall состоялась пресс-конференция, на которой представители ФБУ и Parimatch рассказали о подготовке к играм.

Одновременно с турнирной борьбой тренерский штаб сборной предоставит шанс молодым игрокам, которые смогут дебютировать в матчах за национальную команду, о чем рассказал главный тренер команды Айнарс Багатскис:

"Хотя у меня голова забита работой в клубе, однозначно я с нетерпением жду этот бабл, где можно представлять сборную. Для меня сборная — это особые эмоции, особый баскетбол. У нас проходит смена поколений и мы стараемся во время каждого окна отбора пригласить больше молодых игроков, которые могут дебютировать и в ближайшем будущем станут лицом сборной. Поэтому в составе сборной есть новые игроки - Войналович, Коренюк и Скапинцев, у которых, возможно, будет дебют".

Сборная Украины 20 февраля сыграет против чемпиона Европы по баскетболу - изображение 1

Президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский отметил важность доверия со стороны ФИБА, которая назначила местом проведения решающих матчей киевский Дворец спорта, и отметил важность потенциального возвращения болельщиков на трибуны:

"У нас будет не очень привычный формат, к сожалению, пока нет зрителей на трибунах, хотелось бы, чтобы они пришли посмотреть матчи. Во время моей последней беседы с Правительством, получил информацию, что они намерены 15 февраля принять решение, не только на концерты будут пускать 50% зрителей, но и на спортивные события также. Для нас важно, чтобы на наши игры приходили зрители. Мы вышли на чемпионат Европы, но нам важно выигрывать, чтобы занять первое место, поднять свой рейтинг и на жеребьевке оказаться в более солидной корзине".

Кроме молодых игроков в состав сборной Украины вошли и опытные исполнители, лидеры команды. В частности форвард Вячеслав Бобров, который после выступлений в топовом чемпионате Испании сезон 2020/21 проводит в Суперлиге Париматч:

"Убежден, что уровень украинского баскетбола растет, пытается вернуться к тому времени, когда в Украину приезжали качественные легионеры. Большая заслуга в возрождении баскетбола со стороны Федерации, много матчей сейчас транслируют на телеканалах и в сети YouTube. Об украинском баскетболе слышат в мире, все наши три команды вышли в следующий этап Кубка Европы ФИБА".

Сборная Украины 20 февраля сыграет против чемпиона Европы по баскетболу - изображение 2

Вадим Мисюра, представитель Parimatch: "То, что матчи заключительного тура отбора Евробаскета пройдут в Киеве, говорит о том, что баскетбол в Украине находится на высоком уровне. Наше партнерство с ФБУ продолжается в течение четырех лет. Главная цель этого партнерства - развитие отечественного баскетбола. И цифры, которые сейчас показывают трансляции Суперлиги Париматч и игры Национальных сборных Украины, говорят о том, что мы на правильном пути.

Почти 80% баскетбольных матчей транслируются в телевизионном эфире. С этого сезона мужскую Суперлигу можно увидеть не только в эфире каналов "XSPORT" и "Обозреватель", но и на каналах "Сетанта спорт" и ТРК "Киев". Остальные показываются в YouTube с большим количеством просмотров. Со своей стороны Parimatch пытается максимально поддерживать спортивные СМИ. Ведь их слово очень важно для поддержания спорта".

Матчи с участием сборной Украины против Словении (20 февраля) и Венгрии (22 февраля) в прямом эфире в Украине будет транслировать телеканал XSPORT. Поединки будут проходить в киевском Дворце спорта.

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