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Черкасские Мавпы уверенно обыграли Киев-Баскет
Все решилось в заключительной четверти
Подопечные Айнарса Багатскиса уступили четвертый раз в этом году. Они провалили заключительную четверть и уступили Черкасским Мавпам - 56:79.
В первой четверти себя прекрасно показали Черкасские Мавпы. Подопечные Михельсона доминировали под щитами, лучше играли командно, а также меньше ошибались.
Во второй 10-минутке матч прошел абсолютно ровно, а после большого перерыва преимущество Черкасских Мавп в некоторых аспектах было очевидным. В завершение третьей четверти по количеству штрафных подопечные Максима Михельсона были серьезно впереди.
Заключительная часть стала настоящим провалом для Киев-Баскета, поэтому в итоге они уступили - 56:79.
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Киев. ПС Венето
Черкасские Мавпы - Киев-Баскет 79:56 (18:10, 18:18, 18:21, 7:25)
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