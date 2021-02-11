Черкасские Мавпы уверенно обыграли Киев-Баскет

Подопечные Айнарса Багатскиса уступили четвертый раз в этом году. Они провалили заключительную четверть и уступили Черкасским Мавпам - 56:79.

В первой четверти себя прекрасно показали Черкасские Мавпы. Подопечные Михельсона доминировали под щитами, лучше играли командно, а также меньше ошибались.

Во второй 10-минутке матч прошел абсолютно ровно, а после большого перерыва преимущество Черкасских Мавп в некоторых аспектах было очевидным. В завершение третьей четверти по количеству штрафных подопечные Максима Михельсона были серьезно впереди.

Заключительная часть стала настоящим провалом для Киев-Баскета, поэтому в итоге они уступили - 56:79.

Суперлига Париматч. Регулярный чемпионат

Киев. ПС Венето

Черкасские Мавпы - Киев-Баскет 79:56 (18:10, 18:18, 18:21, 7:25)