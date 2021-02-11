Журналисты ESPN проголосовали за MVP НБА

Регулярный чемпионат НБА в самом разгаре, однако ESPN решил провести промежуточное голосование на тему того, кому стоит отдать приз MVP в этом году.

В опросе приняли участие 100 журналистов, каждый из которых составил список из топ-5 баскетболистов лиги. В итоге первое место в голосовании занял звёздный форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс.

Предварительное голосование за MVP НБА от ESPN:

1. Леброн Джеймс – 760 баллов (53 первых места)

2. Джоэл Эмбиид – 665 (23 первых места)

3. Никола Йокич – 596 (18 первых мест)

4. Кевин Дюрант – 272 (3 первых места)

5. Кавай Леонард – 153 (1 первое место)

6. Яннис Адетокунбо – 66

7. Стефен Карри – 36 (1 первое место)

8. Пол Джордж – 17 (1 первое место)

9. Лука Дончич — 10

10. Джейсон Тейтум — 8

11. Руди Гобер — 6

12. Донован Митчелл — 6

13. Дэмьен Лиллард — 3

14. Майк Конли — 1

15. Джейлен Браун — 1.