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Данк Оладипо после прохода – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты четверга в НБА
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-5 моментов дня.
Первое место занял атакующий защитник Хьюстона Виктора Оладипо, который в матче с Майами организовал эффектный данк после резкого прорыва под кольцо.
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