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Джеймс и Дюрант лидируют в голосовании на Матч всех звезд

Баскетбол
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Промежуточные результаты опроса

Джеймс и Дюрант лидируют в голосовании на Матч всех звезд

Новина українською

НБА опубликовала предварительные результаты голосования на Матч всех звезд.

На Западе с большим отрывом более трех миллионов голосов собрали ЛеБрон Джеймс (Лейкерс), Стефен Карри (Голден Стэйт) и Никола Йокич (Денвер). На Востоке эту отметку преодолели Кевин Дюрант (Бруклин), Яннис Адетокумбо (Милуоки) и Джоэль Эмбиид (Филадельфия).

Голосование на Матч всех звезд завершится 16 февраля. Традиционно стартовые пятерки формируют болельщики, а резервистов выберут тренеры команд из двух конференций.

Матч всех звезд НБА пройдет 7 марта.

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В статье: ЛеБрон Джеймс НБА Кевин Дюрант Матч всех звезд
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