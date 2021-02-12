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Джеймс и Дюрант лидируют в голосовании на Матч всех звезд
Промежуточные результаты опроса
НБА опубликовала предварительные результаты голосования на Матч всех звезд.
На Западе с большим отрывом более трех миллионов голосов собрали ЛеБрон Джеймс (Лейкерс), Стефен Карри (Голден Стэйт) и Никола Йокич (Денвер). На Востоке эту отметку преодолели Кевин Дюрант (Бруклин), Яннис Адетокумбо (Милуоки) и Джоэль Эмбиид (Филадельфия).
We're disappointed that the World Cup Finals won't be taking place in Holmenkollen but we hope to be back next year.????????????✌— IBU World Cup (@IBU_WC) February 11, 2021
More updates on the World Cup Finals of the current season in due course. https://t.co/s4DUVf4kzi
Голосование на Матч всех звезд завершится 16 февраля. Традиционно стартовые пятерки формируют болельщики, а резервистов выберут тренеры команд из двух конференций.
Матч всех звезд НБА пройдет 7 марта.
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