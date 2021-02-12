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Forbes назвал самую дорогую команду в НБА. И это не Лейкерс
Гегемония прервана
Американский Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих клубов НБА. Шестой год подряд первое место в нём занял "Нью-Йорк Никс".
Стоимость "Никс" за год выросла на 9% и составила $ 5 млрд. На второй строчке оказался "Голден Стэйт Уорриорз" ($ 4,7 млрд, также + 9%). "Лос-Анджелес Лейкерс" опустился на третье место ($ 4,6 млрд, + 6%).
"Уорриорз" впервые с 1999 года нарушили гегемонию "Никс" и "Лейкерс", постоянно занимавших первые два места в этом списке.
Самые дорогие клубы НБА по версии Forbes:
1. "Нью-Йорк Никс" — $ 5 млрд
2. "Голден Стэйт Уорриорз" — $ 4,7 млрд
3. "Лос-Анджелес Лейкерс" — $ 4,6 млрд
4. "Чикаго Буллз" — $ 3,3 млрд
5. "Бостон Селтикс" — $ 3,2 млрд
6. "Лос-Анджелес Клипперс" — $ 2,75 млрд
7. "Бруклин Нетс" — $ 2,65 млрд
8. "Хьюстон Рокетс" — $ 2,5 млрд
9. "Даллас Маверикс" — $ 2,45 млрд
10. "Торонто Рэпторс" — $ 2,15 млрд
11. "Филадельфия Сиксерс" — $ 2,075 млрд
12. "Майами Хит" — $ 2 млрд
13. "Портленд Трэйл Блэйзерс" — $ 1,9 млрд
14. "Сан-Антонио Спёрс" — $ 1,85 млрд
15. "Сакраменто Кингз" — $ 1,825 млрд
16. "Вашингтон Уизардс" — $ 1,8 млрд
17. "Финикс Санз" — $ 1,7 млрд
18. "Юта Джаз" — $ 1,66 млрд
19. "Денвер Наггетс" — $ 1,65 млрд
20. "Милуоки Бакс" — $ 1,625 млрд
21. "Оклахома-Сити Тандер" — $ 1,575 млрд
22. "Кливленд Кавальерс" — $ 1,56 млрд
23. "Индиана Пэйсерс" — $ 1,55 млрд
24. "Атланта Хоукс" — $ 1,52 млрд
25. "Шарлотт Хорнетс" — $ 1,5 млрд
26. "Орландо Мэджик" — $ 1,46 млрд
27. "Детройт Пистонс" — $ 1,45 млрд
28. "Миннесота Тимбервулвз" — $ 1,4 млрд
29. "Нью-Орлеан Пеликанс" — $ 1,35 млрд
30. "Мемфис Гриззлиз" — $ 1,3 млрд.
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