Forbes назвал самую дорогую команду в НБА. И это не Лейкерс

Американский Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих клубов НБА. Шестой год подряд первое место в нём занял "Нью-Йорк Никс".

Стоимость "Никс" за год выросла на 9% и составила $ 5 млрд. На второй строчке оказался "Голден Стэйт Уорриорз" ($ 4,7 млрд, также + 9%). "Лос-Анджелес Лейкерс" опустился на третье место ($ 4,6 млрд, + 6%).

"Уорриорз" впервые с 1999 года нарушили гегемонию "Никс" и "Лейкерс", постоянно занимавших первые два места в этом списке.

Самые дорогие клубы НБА по версии Forbes:

1. "Нью-Йорк Никс" — $ 5 млрд

2. "Голден Стэйт Уорриорз" — $ 4,7 млрд

3. "Лос-Анджелес Лейкерс" — $ 4,6 млрд

4. "Чикаго Буллз" — $ 3,3 млрд

5. "Бостон Селтикс" — $ 3,2 млрд

6. "Лос-Анджелес Клипперс" — $ 2,75 млрд

7. "Бруклин Нетс" — $ 2,65 млрд

8. "Хьюстон Рокетс" — $ 2,5 млрд

9. "Даллас Маверикс" — $ 2,45 млрд

10. "Торонто Рэпторс" — $ 2,15 млрд

11. "Филадельфия Сиксерс" — $ 2,075 млрд

12. "Майами Хит" — $ 2 млрд

13. "Портленд Трэйл Блэйзерс" — $ 1,9 млрд

14. "Сан-Антонио Спёрс" — $ 1,85 млрд

15. "Сакраменто Кингз" — $ 1,825 млрд

16. "Вашингтон Уизардс" — $ 1,8 млрд

17. "Финикс Санз" — $ 1,7 млрд

18. "Юта Джаз" — $ 1,66 млрд

19. "Денвер Наггетс" — $ 1,65 млрд

20. "Милуоки Бакс" — $ 1,625 млрд

21. "Оклахома-Сити Тандер" — $ 1,575 млрд

22. "Кливленд Кавальерс" — $ 1,56 млрд

23. "Индиана Пэйсерс" — $ 1,55 млрд

24. "Атланта Хоукс" — $ 1,52 млрд

25. "Шарлотт Хорнетс" — $ 1,5 млрд

26. "Орландо Мэджик" — $ 1,46 млрд

27. "Детройт Пистонс" — $ 1,45 млрд

28. "Миннесота Тимбервулвз" — $ 1,4 млрд

29. "Нью-Орлеан Пеликанс" — $ 1,35 млрд

30. "Мемфис Гриззлиз" — $ 1,3 млрд.