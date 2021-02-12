Будивельник сумел удержать преимущество над Днепром и выиграть матч

Будивельник одержал пятую победу подряд победив Днепр - 96:93.

В первой четверти Будивельник во всех аспектах преобладал Днепр. Уже в следующей 10-минутке Будивельник сделал аж 24 броска, из которых 12 из-за дуги. Киевляне больше нарушали и дали сопернику набрать 7 очков из линии. Это позволило подопечным Дениса Журавлева повести +1.

После перерыва Будивельник вернул себе лидерство и больше его не отдавал.

Заключительную часть матча Днепр сумел выиграть, но не сумел одержать победу в матче.

Суперлига Париматч. Регулярный чемпионат

Киев. ПС Венето

Будивельник - Днепр 96:93 (26:20, 18:25, 31:21, 21:27)