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Будивельник сумел удержать преимущество над Днепром и выиграть матч
Хозяева встречи оказались сильнее
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Будивельник одержал пятую победу подряд победив Днепр - 96:93.
В первой четверти Будивельник во всех аспектах преобладал Днепр. Уже в следующей 10-минутке Будивельник сделал аж 24 броска, из которых 12 из-за дуги. Киевляне больше нарушали и дали сопернику набрать 7 очков из линии. Это позволило подопечным Дениса Журавлева повести +1.
После перерыва Будивельник вернул себе лидерство и больше его не отдавал.
Заключительную часть матча Днепр сумел выиграть, но не сумел одержать победу в матче.
Суперлига Париматч. Регулярный чемпионат
Киев. ПС Венето
Будивельник - Днепр 96:93 (26:20, 18:25, 31:21, 21:27)
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