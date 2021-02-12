  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Будивельник сумел удержать преимущество над Днепром и выиграть матч
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Будивельник сумел удержать преимущество над Днепром и выиграть матч

Баскетбол
(1 голосов)

Хозяева встречи оказались сильнее

Будивельник сумел удержать преимущество над Днепром и выиграть матч

https://fbu.ua/news/ fbu

Новина українською

Будивельник одержал пятую победу подряд победив Днепр - 96:93.

В первой четверти Будивельник во всех аспектах преобладал Днепр. Уже в следующей 10-минутке Будивельник сделал аж 24 броска, из которых 12 из-за дуги. Киевляне больше нарушали и дали сопернику набрать 7 очков из линии. Это позволило подопечным Дениса Журавлева повести +1.

После перерыва Будивельник вернул себе лидерство и больше его не отдавал.

Заключительную часть матча Днепр сумел выиграть, но не сумел одержать победу в матче.

Суперлига Париматч. Регулярный чемпионат

Киев. ПС Венето

Будивельник - Днепр 96:93 (26:20, 18:25, 31:21, 21:27)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: БК Днепр БК Будивельник (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФБУ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...