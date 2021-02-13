НБА. Детройт побеждает Бостон, Вашингтон уступает Нью-Йорку

В ночь с 12 на 13 февраля состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации. Вашему вниманию их результаты:

"Вашингтон" - "Нью-Йорк"

91 - 109 (23-30; 19-23; 22-26; 27-30)

Алексей Лень на площадке провел 21 минуту. В его активе 8 очков, 6 подборов, 2 блокшота, один фол и 3 потери.

"Шарлотт" - "Миннесота"

120 - 114 (25-30; 35-29; 30-26; 30-29)

"Атланта" - "Сан-Антонио"

114 - 125 (29-36; 19-41; 24-33; 42-15)

"Даллас" - "Нью-Орлеан"

143 - 130 (27-34; 42-31; 39-36; 35-29)

"Бостон" - "Детройт"

102 - 108 (23-27; 29-27; 20-28; 30-26)

Святослав Михайлюк на площадке провел 21 минуту. В его активе 5 очков и 2 подбора.

"Чикаго" - "Клипперс"

106 - 125 (25-30; 29-28; 24-32; 28-35)

"Денвер" - "Оклахома-Сити"

97 - 95 (16-28; 24-25; 30-26; 27-16)

"Юта" - "Милуоки"

129 - 115 (35-31; 34-21; 27-30; 33-33)

"Лейкерс" - "Мемфис"

115 - 105 (16-31; 30-28; 41-23; 28-23)

"Портленд" - "Кливленд"

129 - 110 (34-23; 39-29; 27-25; 29-33)

"Сакраменто" - "Орландо"

112 - 123 (33-33; 26-31; 28-33; 25-26)