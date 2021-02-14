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НБА. Атланта дома уступает Индиане, Бруклин на выезде побеждает Голден-Стейт

Баскетбол
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Результаты тура НБА

НБА. Атланта дома уступает Индиане, Бруклин на выезде побеждает Голден-Стейт

UA-Футбол
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В ночь с 13 на 14 февраля состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации. Вашему вниманию их результаты:

"Атланта" - "Индиана"

113 - 125 (26-27; 32-35; 29-22; 26-41)

"Нью-Йорк" - "Хьюстон"

121 - 99 (30-25; 33-22; 24-28; 34-24)

"Голден-Стейт" - "Бруклин"

117 - 134 (28-37; 23-29; 31-42; 35-26)

"Юта" - "Майами"

112 - 94 (18-21; 29-21; 31-15; 34-37)

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В статье: НБА
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