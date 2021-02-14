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НБА. Атланта дома уступает Индиане, Бруклин на выезде побеждает Голден-Стейт
Результаты тура НБА
В ночь с 13 на 14 февраля состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации. Вашему вниманию их результаты:
"Атланта" - "Индиана"
113 - 125 (26-27; 32-35; 29-22; 26-41)
"Нью-Йорк" - "Хьюстон"
121 - 99 (30-25; 33-22; 24-28; 34-24)
"Голден-Стейт" - "Бруклин"
117 - 134 (28-37; 23-29; 31-42; 35-26)
"Юта" - "Майами"
112 - 94 (18-21; 29-21; 31-15; 34-37)
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