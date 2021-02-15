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Михайлюк повторил личный рекорд результативности в сезоне
Отличный матч от украинца
Детройт после неожиданной победы над Бостоном обыграл и Нью-Орлеан, что позволило Пистонс покинуть последнюю строку Восточной конференции.
Святослав Михайлюк активно поучаствовал во второй подряд победе своей команды, став вторым самым результативным игроком хозяев.
За 25 минут Михайлюк набрал 18 очков (7 из 11 с игры, 4 из 8 трехочковых), собрал 2 подбора, отдал 3 результативных передачи, поставил 2 блок-шота и завершил матч с абсолютно лучшим в Детройте показателем полезности «+18».
В сезоне 2020-2021 Святослав Михайлюк в среднем за игру набирает по 6,2 очка, 1,8 подбора и 1,2 передачи.
Детройт – Нью-Орлеан 123:112 (30:40, 34:22, 33:27, 26:23)
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