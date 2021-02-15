  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Михайлюк повторил личный рекорд результативности в сезоне
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Михайлюк повторил личный рекорд результативности в сезоне

Баскетбол
(1 голосов)

Отличный матч от украинца

Михайлюк повторил личный рекорд результативности в сезоне

Новина українською

Детройт после неожиданной победы над Бостоном обыграл и Нью-Орлеан, что позволило Пистонс покинуть последнюю строку Восточной конференции.

Святослав Михайлюк активно поучаствовал во второй подряд победе своей команды, став вторым самым результативным игроком хозяев.

За 25 минут Михайлюк набрал 18 очков (7 из 11 с игры, 4 из 8 трехочковых), собрал 2 подбора, отдал 3 результативных передачи, поставил 2 блок-шота и завершил матч с абсолютно лучшим в Детройте показателем полезности «+18».

В сезоне 2020-2021 Святослав Михайлюк в среднем за игру набирает по 6,2 очка, 1,8 подбора и 1,2 передачи.

Детройт – Нью-Орлеан 123:112 (30:40, 34:22, 33:27, 26:23)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА Святослав Михайлюк Детройт Пистонс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...