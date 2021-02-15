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НБА: Денвер обыграл Лейкерс, успехи Клипперс и Финикса

Баскетбол
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Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира

НБА: Денвер обыграл Лейкерс, успехи Клипперс и Финикса

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Вашингтон – Бостон 104:91 (29:22, 26:21, 34:24, 15:24)

Алексей Лень участия в матче не принимал

Шарлотт – Сан-Антонио 110:122 (33:17, 26:47, 30:25, 21:33)

Торонто – Миннесота 112:116 (26:27, 32:27, 25:37, 29:25)

Даллас – Портленд 118:121 (25:34, 36:24, 30:45, 27:18)

Оклахома – Милуоки 114:109 (24:24, 28:17, 29:40, 33:28)

Финикс – Орландо 109:90 (28:16, 24:19, 32:25, 25:30)

Денвер – Лейкерс 122:105 (33:33, 40:28, 30:24, 19:20)

Сакраменто – Мемфис 110:124 (22:30, 24:32, 33:37, 31:25)

Клипперс – Кливленд 128:111 (32:24, 38:34, 36:30, 22:23)

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В статье: НБА Лос-Анджелес Лейкерс Денвер Наггетс
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