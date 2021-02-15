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НБА: Денвер обыграл Лейкерс, успехи Клипперс и Финикса
Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира
Вашингтон – Бостон 104:91 (29:22, 26:21, 34:24, 15:24)
Алексей Лень участия в матче не принимал
Шарлотт – Сан-Антонио 110:122 (33:17, 26:47, 30:25, 21:33)
Торонто – Миннесота 112:116 (26:27, 32:27, 25:37, 29:25)
Даллас – Портленд 118:121 (25:34, 36:24, 30:45, 27:18)
Оклахома – Милуоки 114:109 (24:24, 28:17, 29:40, 33:28)
Финикс – Орландо 109:90 (28:16, 24:19, 32:25, 25:30)
Денвер – Лейкерс 122:105 (33:33, 40:28, 30:24, 19:20)
Сакраменто – Мемфис 110:124 (22:30, 24:32, 33:37, 31:25)
Клипперс – Кливленд 128:111 (32:24, 38:34, 36:30, 22:23)
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