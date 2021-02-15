Пустовой с Барселоной выиграл Кубок Испании

Барселона в финале Кубка Испании со счетом 88:73 разобралась с Реалом и стала 26-кратным обладателем трофея.

Центровой сборной Украины Артем Пустовой вышел в стартовой пятерке, но провел на площадке всего шесть минут.

Свои два единственных очка в финале Пустовой набрал в концовке первой четверти после эффектного аллей-упа.