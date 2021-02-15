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Пустовой с Барселоной выиграл Кубок Испании
Титул для украинского баскетболиста
Барселона в финале Кубка Испании со счетом 88:73 разобралась с Реалом и стала 26-кратным обладателем трофея.
Центровой сборной Украины Артем Пустовой вышел в стартовой пятерке, но провел на площадке всего шесть минут.
Свои два единственных очка в финале Пустовой набрал в концовке первой четверти после эффектного аллей-упа.
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