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Пустовой с Барселоной выиграл Кубок Испании

Баскетбол
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Титул для украинского баскетболиста

Пустовой с Барселоной выиграл Кубок Испании

Новина українською

Барселона в финале Кубка Испании со счетом 88:73 разобралась с Реалом и стала 26-кратным обладателем трофея.

Центровой сборной Украины Артем Пустовой вышел в стартовой пятерке, но провел на площадке всего шесть минут.

Свои два единственных очка в финале Пустовой набрал в концовке первой четверти после эффектного аллей-упа.

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В статье: Артем Пустовой БК Барселона
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