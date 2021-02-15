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Эффектное добивание форварда Лейкерс – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты воскресенья в НБА
Официальный YouTube-канал НБА по традиции представил топ-10 моментов дня.
В этот раз на первом месте оказался красочный путбэк-данк форварда Лейкерс Кайла Кузьмы через Майкла Портера-младшего из Денвера.
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