Кливленд и Торонто собираются совершить громкий обмен

"Кливленд Кавальерс" и "Торонто Рэпторс" ведут активные переговоры по обмену центрового Андре Драммонда, пишет инсайдер Эдриан Войнаровски на своей странице в "Твиттере".

"Кавальерс" больше не планируют заигрывать Драммонда, так как окончательно решили расстаться с центровым до дедлайна 25 марта. По ходу этого сезона клуб выменял центрового Джареда Аллена, что делает услуги Драммонда ненужными.

Драммонд стал игроком "Кливленд Кавальерс" в ходе минувшего сезона в результате обмена из "Детройт Пистонс". До этого всю свою профессиональную карьеру он провёл в составе команды из Мичигана.