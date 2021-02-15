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Кливленд и Торонто собираются совершить громкий обмен

Баскетбол
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Команды ведут активные переговоры

Кливленд и Торонто собираются совершить громкий обмен

Новина українською

"Кливленд Кавальерс" и "Торонто Рэпторс" ведут активные переговоры по обмену центрового Андре Драммонда, пишет инсайдер Эдриан Войнаровски на своей странице в "Твиттере".

"Кавальерс" больше не планируют заигрывать Драммонда, так как окончательно решили расстаться с центровым до дедлайна 25 марта. По ходу этого сезона клуб выменял центрового Джареда Аллена, что делает услуги Драммонда ненужными.

Драммонд стал игроком "Кливленд Кавальерс" в ходе минувшего сезона в результате обмена из "Детройт Пистонс". До этого всю свою профессиональную карьеру он провёл в составе команды из Мичигана.

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В статье: Торонто Рэпторс Кливленд Кавальерс
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