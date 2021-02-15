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Рэндл: Рад, что снова вернулся в сборную Украины

Баскетбол
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Разыгрывающий доволен результатами

Рэндл: Рад, что снова вернулся в сборную Украины

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Новина українською

Разыгрывающий Джером Рэндл присоединился к сборной Украины. Защитник, защищал цвета национальной команды на Евробаскете-2015, провел первые две тренировки под руководством Айнарса Багатскиса.

"Мне позвонил агент, я, признаюсь, был удивлен этому звонку. Особенно учитывая то, что я не так давно восстановился после разрыва связок. Но я люблю эту команду с 2015 года. Тогда я получил удовольствие от выступлений на Евробаскете. Рад, что я вернулся, с нетерпением жду матча.

Конечно, я слышал о Айнарсе Багатскиса. Знаю, что он очень сильный специалист. Говорил о нем с Максом, Липой. Поддерживал связь с этими ребятами в течение последних лет. Они рассказывали мне, что Айнарс удачно работает в чемпионате Украины с Киев-Баскетом.

Рад возможности сыграть под его руководством. У него обширные знания в баскетболе, он хорошо понимает игру и знает, как распределить роли, чтобы достичь положительного результата".

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В статье: Джером Рэндл
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