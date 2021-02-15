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Энтони Дэвис пропустит ближайшие матчи из-за травмы

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Баскетболист усугубил свое повреждение

Энтони Дэвис пропустит ближайшие матчи из-за травмы

Новина українською

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Энтони Дэвис не смог завершить матч регулярного чемпионата НБА с "Денвер Наггетс". Баскетболист усугубил уже имевшуюся травму.

Как сообщает инсайдер Эдриан Войнаровский, у Дэвиса образовался отёк на правом ахилле, в понедельник игрок пройдёт МРТ.

Дэвис получил повреждение во второй четверти матча с "Денвером" во время преодоления сопротивления Николы Йокича. Энтони остался на площадке, чтобы исполнить штрафные броски, но потом команде пришлось сфолить, чтобы вывести его из игры.

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В статье: Энтони Дэвис
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