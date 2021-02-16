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Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НБА: Юта бьет Филадельфию, победы Клипперс и Бруклина

Баскетбол
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Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира

НБА: Юта бьет Филадельфию, победы Клипперс и Бруклина

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Вашингтон – Хьюстон 131:119 (38:34, 34:35, 28:20, 31:30)

Алексей Лень участия в матче не принимал

Индиана – Чикаго 112:120 OT (21:24, 23:25, 26:30, 35:26, 7:15)

Нью-Йорк – Атланта 123:112 (39:28, 27:35, 29:27, 28:22)

Юта – Филадельфия 134:123 (35:42, 37:24, 34:28, 28:29)

Сакраменто – Бруклин 125:136 (37:36, 31:38, 20:33, 37:29)

Клипперс – Майами 125:118 (33:35, 34:27, 25:29, 33:27)

Голден Стэйт – Кливленд 129:98 (32:32, 32:22, 37:30, 28:14)

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В статье: НБА Лос-Анджелес Клипперс Юта Джаз
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