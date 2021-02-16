Киев-Баскет расторг контракт с американским легионером

Киев-Баскет официально сообщил о расторжении по обоюдному согласию сторон контракта с 24-летним форвардом Тревином Тибодо.

Тибодо стал игроком Киев-Баскета в январе текущего года, однако завоевать авторитет в команде Айнарса Багатскиса ему не удалось.

Американец в рамках Суперлиги провел 6 матчей (5,7 очка и 3,7 подбора в среднем за игру), а в Кубке Европы ФИБА приносил киевлянам по 5,7 очка и 5,3 подбора.

Киев-Баскет с показателем 17-4 уверенно возглавляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Суперлиги.