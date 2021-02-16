Дмитрий Скапинцев: Хотелось бы войти в состав сборной Украины и выйти на площадку

Центровой сборной Украины Дмитрий Скапинцев поделился своими мыслями относительно потенциального дебюта в составе национальной команды.

Ты демонстрируешь стабильные выступления в этом сезоне. Благодаря чему удалось найти эту уверенность?

- Во-первых, в этом сезоне я обхожусь без травм и не выпадаю из тренировочного процесса. Стараюсь четко выполнять все установки тренера, поэтому от дисциплины получаю то, что сейчас имею.

Накануне Черкасские Мавпы получили две важные победы. Насколько это помогло психологически накануне сборной?

- Мы с самого начала очень серьезно настраивались на этот бабл. Нам надо было выигрывать у лидеров чемпионата. Достаточно уверенно сыграли. Возможно мы немного лучше сохранили кондиции на заключительный матч, потому что команда у нас несколько моложе. За себя могу сказать, что уверенности правда прибавилось. Две подряд победы - после них было приятно ехать в сборную.

У тебя есть большие шансы дебютировать за сборную в предстоящих матчах. Волнение чувствуешь?

- Конечно, волнение есть, хотелось бы войти в состав. Хотелось бы выйти на площадку. Буду доказывать на тренировках, на что я способен.

Ты был на летнем сборе команды. Чем отличается этот?

- Тот сбор был после карантина и не все игроки были в оптимальной форме. Тот сбор был о том, чтобы собраться и потренироваться. Сейчас все по-другому, все игроки в своих лучших кондициях, мы уже перешли экватор чемпионата. Сейчас готовимся непосредственно к играм. Несмотря на то, что матчи не являются решающими, все равно на этом сборе все по-другому.

Требования от Айнарса Багатскиса к тебе и как опишешь основные принципы игры, которую пропагандирует главный тренер?

- Сегодня на тренировке старались больше играть на крупных игроков. По крайней мере была задача от тренера, а как это получилось - это другой вопрос. Никаких особых задач у меня нет. Выполняю свою работу.