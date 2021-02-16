Леброн Джеймс мог перейти в НФЛ

Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс признался, что у него был вариант перехода в NFL – лигу американского футбола.

В 2011 году во время локаута у Леброна были предложения от двух клубов NFL. Он мог перейти в "Даллас Ковбойс" и "Сиэттл Сихоукс".

"Я бы мог попробовать, мог бы перейти в команду. Я не против пробовать что-то новое. Я бы мог дополнить команду. Я просто знаю, что способен добиться успеха на футбольном поле. Особенно в том возрасте я был готов", — цитирует Леброна Essentially Sports.

Напомним, по результатам недавнего опроса ESPN Леброн лидирует в голосовании за звание лучшего игрока текущего сезона. На первое место Джеймса поставили 53 журналиста из 100.

Ранее Леброн отреагировал на публикацию, согласно которой ему на самом деле не 36 лет.