В НБА перенесли пять матчей из-за коронавируса и чрезвычайной ситуации

Три матча регулярного чемпионата НБА с участием "Сан-Антонио Спёрс" перенесено из-за заражений коронавирусом, сообщает Hoops Rumors

В понедельник был перенесен матч "Сан-Антонио" с "Детройтом" после выявления у одного из баскетболистов команды коронавируса. Несколько других игроков "Сан-Антонио", которые могли контактировать с ним, также ушли на карантин. Теперь стало известно о четырех случаях заражения в составе команды. Перенесены матчи команды Грега Поповича с "Кливлендом" (18 февраля), "Нью-Йорком" (20 февраля) и "Индианой" (23 февраля). В последний раз "Сан-Антонио" встречался с "Шарлотт Хорнетс" 15 февраля. "Шарлотт" также пропустит матчи с "Чикаго" (18 февраля) и "Денвером" (20 февраля), поскольку игроки контактировали с заражёнными из "Спёрс".

Кроме того, матч регулярного чемпионата НБА "Даллас Маверикс" — "Детройт Пистонс" перенесен из-за режима чрезвычайной ситуации, введённого в Техасе из-за сложных погодных условий.