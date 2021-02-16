Названы игроки недели в НБА

Атакующий защитник "Финикс Санз" Девин Букер и лёгкий форвард "Детройт Пистонс" Саддик Бей признаны игроками недели в Западной и Восточной конференциях НБА соответственно, сообщает официальный "твиттер" лиги.

Букер набирал в среднем 32,1 очка, отдавал 5,3 передачи и собирал 5,0 подбора. "Финикс" выиграл все четыре матча на неделе и поднялся на четвёртое месте в турнирной таблице Западной конференции, уступая только "Юта Джаз", "Лейкерс" и "Клипперс".

Бей записывал себе в актив 17,8 очка и собирал 5,5 подбора при точности 69,6% с игры. "Детройт" выиграл три матча недели при одном поражении.