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НБА: Лейкерс обыграли Миннесоту, Милуоки уступил Торонто

Баскетбол
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Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира

НБА: Лейкерс обыграли Миннесоту, Милуоки уступил Торонто

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Бостон – Денвер 112:99 (30:26, 29:28, 27:21, 26:24)

Мемфис – Нью-Орлеан 113:144 (32:29, 26:34, 23:38, 32:43)

Оклахома – Портленд 104:115 (21:34, 29:30, 29:29, 25:22)

Миннесота – Лейкерс 104:112 (27:30, 29:27, 28:29, 20:26)

Милуоки – Торонто 113:124 (33:33, 31:31, 27:30, 22:30)

Финикс – Бруклин 124:128 (33:22, 42:32, 25:34, 24:40)

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В статье: НБА Торонто Рэпторс Лос-Анджелес Лейкерс
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