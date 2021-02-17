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НБА: Лейкерс обыграли Миннесоту, Милуоки уступил Торонто
Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира
Бостон – Денвер 112:99 (30:26, 29:28, 27:21, 26:24)
Мемфис – Нью-Орлеан 113:144 (32:29, 26:34, 23:38, 32:43)
Оклахома – Портленд 104:115 (21:34, 29:30, 29:29, 25:22)
Миннесота – Лейкерс 104:112 (27:30, 29:27, 28:29, 20:26)
Милуоки – Торонто 113:124 (33:33, 31:31, 27:30, 22:30)
Финикс – Бруклин 124:128 (33:22, 42:32, 25:34, 24:40)
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