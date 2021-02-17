Сумасшедший данк Моранта – момент дня в НБА. ВИДЕО

Официальный YouTube-канал НБА представил топ-10 моментов игрового дня регулярного чемпионата.

Ежедневную подборку сегодня возглавляет звездный разыгрывающий Мемфиса Джа Морант, который в матче с Нью-Орлеаном отметился шикарным данком после прохода.