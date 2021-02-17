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Сумасшедший данк Моранта – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты вторника в НБА
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-10 моментов игрового дня регулярного чемпионата.
Ежедневную подборку сегодня возглавляет звездный разыгрывающий Мемфиса Джа Морант, который в матче с Нью-Орлеаном отметился шикарным данком после прохода.
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