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Центровой Мемфиса сломал руку американцу, который забил через него данк

Баскетбол
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Брутальный момент

Центровой Мемфиса сломал руку американцу, который забил через него данк

Новина українською

Форвард Сакраменто Чимези Мету очень скоро пожалел о том, что решил позлить бигмена Мемфиса Йонаса Валанчюнаса. После эффектного данка через литовца Мету повис на кольце над Валанчюнасом – а тот просто взял и сбросил наглеца на паркет.

Позже выяснилось, что Мету в результате жесткого падения сломал запястье. Вернуться на площадку форвард Кингз сможет только через несколько недель.

В Сакраменто обвинили Йонаса Валанчюнаса в опасной игре, однако НБА наказывать литовца не стала.

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В статье: НБА Мемфис Гриззлиз Сакраменто Кингз
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