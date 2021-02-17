Центровой Мемфиса сломал руку американцу, который забил через него данк

Форвард Сакраменто Чимези Мету очень скоро пожалел о том, что решил позлить бигмена Мемфиса Йонаса Валанчюнаса. После эффектного данка через литовца Мету повис на кольце над Валанчюнасом – а тот просто взял и сбросил наглеца на паркет.

Valanciunas wasn't having it after Metu dunked on him. pic.twitter.com/ET2b2JSgPr — SportsCenter (@SportsCenter) February 15, 2021

Позже выяснилось, что Мету в результате жесткого падения сломал запястье. Вернуться на площадку форвард Кингз сможет только через несколько недель.

В Сакраменто обвинили Йонаса Валанчюнаса в опасной игре, однако НБА наказывать литовца не стала.