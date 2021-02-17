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Центровой Мемфиса сломал руку американцу, который забил через него данк
Брутальный момент
Форвард Сакраменто Чимези Мету очень скоро пожалел о том, что решил позлить бигмена Мемфиса Йонаса Валанчюнаса. После эффектного данка через литовца Мету повис на кольце над Валанчюнасом – а тот просто взял и сбросил наглеца на паркет.
Valanciunas wasn't having it after Metu dunked on him. pic.twitter.com/ET2b2JSgPr— SportsCenter (@SportsCenter) February 15, 2021
Позже выяснилось, что Мету в результате жесткого падения сломал запястье. Вернуться на площадку форвард Кингз сможет только через несколько недель.
В Сакраменто обвинили Йонаса Валанчюнаса в опасной игре, однако НБА наказывать литовца не стала.
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