Майклу Джордану – 58. А это 50 лучших моментов его карьеры. ВИДЕО

В день 58-летия Майкла Джордана предлагаем освежить в памяти главные хайлайты лучшего баскетболиста всех времен и народов.

Джордан с Чикаго Буллз шесть раз становился чемпионом НБА и дважды выигрывал Олимпийские игры в составе сборной США.