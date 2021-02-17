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Майклу Джордану – 58. А это 50 лучших моментов его карьеры. ВИДЕО
Величайший баскетболист сегодня празднует день рождения
В день 58-летия Майкла Джордана предлагаем освежить в памяти главные хайлайты лучшего баскетболиста всех времен и народов.
Джордан с Чикаго Буллз шесть раз становился чемпионом НБА и дважды выигрывал Олимпийские игры в составе сборной США.
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