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Лень набрал 10 очков в победе Вашингтона над Денвером
Хороший день для Алексея
Вашингтон отыграл 20-очковое отставание в поединке с Денвером и продлил свою победную серию до трех матчей. Алексей Лень вернулся в ротацию Уизардс и стал одним из самых эффективных игроков матча.
За 17 минут Лень почти собрал дабл-дабл – на счету центрового сборной Украины 10 очков (5 из 8 с игры, 0 из 2 с линии штрафных) и 8 подборов. Показатель полезности Леня составил «+».
Алексей Лень в сезоне 2020-2021 в среднем за игру набирает по 6,0 очка и 3,5 подбора.
Вашингтон – Денвер 130:128 (24:41, 46:23, 30:29, 30:35)
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