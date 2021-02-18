Лень набрал 10 очков в победе Вашингтона над Денвером

Вашингтон отыграл 20-очковое отставание в поединке с Денвером и продлил свою победную серию до трех матчей. Алексей Лень вернулся в ротацию Уизардс и стал одним из самых эффективных игроков матча.

За 17 минут Лень почти собрал дабл-дабл – на счету центрового сборной Украины 10 очков (5 из 8 с игры, 0 из 2 с линии штрафных) и 8 подборов. Показатель полезности Леня составил «+».

Алексей Лень в сезоне 2020-2021 в среднем за игру набирает по 6,0 очка и 3,5 подбора.

Вашингтон – Денвер 130:128 (24:41, 46:23, 30:29, 30:35)