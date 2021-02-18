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НБА: Юта бьет Клипперс, победы Филадельфии и Голден Стэйта

Баскетбол
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Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира

НБА: Юта бьет Клипперс, победы Филадельфии и Голден Стэйта

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Орландо – Нью-Йорк 107:89 (23:32, 30:24, 30:14, 24:19)

Бостон – Атланта 114:122 (35:33, 21:29, 25:28, 33:32)

Филадельфия – Хьюстон 118:113 (38:24, 31:19, 27:36, 22:34)

Миннесота – Индиана 128:134 OT (33:39, 40:30, 19:17, 29:35, 7:13)

Чикаго – Детройт 105:102 (27:35, 16:26, 27:12, 35:29)

Святослав Михайлюк за 19 минут не набрал ни одного очка (0 из 4 с игры).

Нью-Орлеан – Портленд 124:126 (30:35, 39:24, 22:35, 33:32)

Мемфис – Оклахома 122:113 (30:31, 27:25, 29:29, 36:28)

Голден Стэйт – Майами 120:112 OT (24:36, 22:25, 30:25, 29:19, 15:7)

Клипперс – Юта 96:114 (25:24, 26:22, 24:35, 21:33)

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В статье: НБА Лос-Анджелес Клипперс Юта Джаз
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