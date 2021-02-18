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НБА: Юта бьет Клипперс, победы Филадельфии и Голден Стэйта
Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира
Орландо – Нью-Йорк 107:89 (23:32, 30:24, 30:14, 24:19)
Бостон – Атланта 114:122 (35:33, 21:29, 25:28, 33:32)
Филадельфия – Хьюстон 118:113 (38:24, 31:19, 27:36, 22:34)
Миннесота – Индиана 128:134 OT (33:39, 40:30, 19:17, 29:35, 7:13)
Чикаго – Детройт 105:102 (27:35, 16:26, 27:12, 35:29)
Святослав Михайлюк за 19 минут не набрал ни одного очка (0 из 4 с игры).
Нью-Орлеан – Портленд 124:126 (30:35, 39:24, 22:35, 33:32)
Мемфис – Оклахома 122:113 (30:31, 27:25, 29:29, 36:28)
Голден Стэйт – Майами 120:112 OT (24:36, 22:25, 30:25, 29:19, 15:7)
Клипперс – Юта 96:114 (25:24, 26:22, 24:35, 21:33)
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