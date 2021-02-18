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Данк новичка Миннесоты – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты среды в НБА
Официальный YouTube-канал представил топ-10 моментов дня в регулярном чемпионате.
Традиционную подборку возглавил яркий данк новичка Миннесоты Энтони Эдвардса в матче с Индианой.
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