Игрок Вашингтона установил уникальный рекорд НБА

Латвийский форвард "Вашингтон Уизардс" Давис Бертанс в матче регулярного чемпионата НБА с "Денвер Наггетс" набрал 35 очков (9 – с игры, 8 — штрафных) и установил уникальное достижение в статистической истории лиги.

"Бертанс первый игрок в истории НБА, который, выйдя со скамейки запасных, реализовал 9+ попыток из-за дуги, при этом не совершая ни одного двухочкового броска", — сообщается в "Твиттере" StatMuse.

Результативность Дависа помогла "Уизардс" обыграть "Наггетс" со счётом 130:120