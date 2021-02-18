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Игрок Вашингтона установил уникальный рекорд НБА
Форвард набрал 35 очков
Латвийский форвард "Вашингтон Уизардс" Давис Бертанс в матче регулярного чемпионата НБА с "Денвер Наггетс" набрал 35 очков (9 – с игры, 8 — штрафных) и установил уникальное достижение в статистической истории лиги.
"Бертанс первый игрок в истории НБА, который, выйдя со скамейки запасных, реализовал 9+ попыток из-за дуги, при этом не совершая ни одного двухочкового броска", — сообщается в "Твиттере" StatMuse.
Результативность Дависа помогла "Уизардс" обыграть "Наггетс" со счётом 130:120
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