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НБА: Бруклин разобрался с Лейкерс, Милуоки проиграл 5-й матч подряд
Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира
Милуоки – Торонто 96:110 (26:33, 15:25, 31:27, 24:25)
Лейкерс – Бруклин 98:109 (24:31, 29:33, 21:26, 24:19)
Сакраменто – Майами 110:118 (21:31, 22:26, 36:32, 31:29)
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