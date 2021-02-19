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НБА: Бруклин разобрался с Лейкерс, Милуоки проиграл 5-й матч подряд

Баскетбол
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Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира

НБА: Бруклин разобрался с Лейкерс, Милуоки проиграл 5-й матч подряд

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Милуоки – Торонто 96:110 (26:33, 15:25, 31:27, 24:25)

Лейкерс – Бруклин 98:109 (24:31, 29:33, 21:26, 24:19)

Сакраменто – Майами 110:118 (21:31, 22:26, 36:32, 31:29)

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В статье: НБА Лос-Анджелес Лейкерс Бруклин Нетс
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