ЛеБрон Джеймс третьим в истории набрал 35 тысяч очков в НБА

Форвард Лейкерс ЛеБрон Джеймс в матче с Бруклином (98:109) набрал 32 очка и достиг отметки в 35 тысяч очков за карьеру.

Помимо Джеймса этот рубеж покорился только двум баскетболистам – Кариму Абдул-Джаббару и Карлу Мэлоуну.

Чтобы набрать 35 тысяч очков, Джеймс с 2003 года в составе Кливленда, Майами и Лейкерс провел в НБА 1295 матчей.

В сезоне 2020-2021 ЛеБрон в среднем за игру набирает по 25,9 очка, 8,2 подбора и 7,9 передачи, а Лейкерс занимают второе место в Западной конференции.