Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ЛеБрон Джеймс третьим в истории набрал 35 тысяч очков в НБА
Исторический момент
Форвард Лейкерс ЛеБрон Джеймс в матче с Бруклином (98:109) набрал 32 очка и достиг отметки в 35 тысяч очков за карьеру.
Помимо Джеймса этот рубеж покорился только двум баскетболистам – Кариму Абдул-Джаббару и Карлу Мэлоуну.
35,000 CAREER POINTS @KingJames x @Lakers pic.twitter.com/C5p6dVEsmX— NBA (@NBA) February 19, 2021
Чтобы набрать 35 тысяч очков, Джеймс с 2003 года в составе Кливленда, Майами и Лейкерс провел в НБА 1295 матчей.
В сезоне 2020-2021 ЛеБрон в среднем за игру набирает по 25,9 очка, 8,2 подбора и 7,9 передачи, а Лейкерс занимают второе место в Западной конференции.
Популярное сейчас
- Тренер Маккаби ТА: Ничья с Шахтером была бы справедливым результатом
- Таблица коэффициентов УЕФА. Рейнджерс держит Украину на расстоянии. Хотя маленький шаг вперед есть
- Easy. Маккаби ТА – Шахтер 0:2. Видео голов и обзор матча
- Коби Брайант – феномен. У него были сразу две легендарных карьеры
- Модель Playboy обвиняет защитника Баварии в доведении его девушки до самоубийства. ФОТО
- Сексуальная девушка легендарного форварда полностью оголилась для фанатов. ФОТО