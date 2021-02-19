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ЛеБрон и Дюрант – капитаны команд на Матч всех звезд
Есть 10 участников ежегодного выставочного поединка
НБА представила окончательные результаты голосования на попадание в стартовые пятерки на Матч всех звезд, который в этом году пройдет 7 марта в Атланте.
На Западе капитаном вновь стал звездный форвард Лейкерс ЛеБрон Джеймс. Вместе с ним в старте на Матч всех звезд выйдут Стефен Карри (Голден Стэйт), Лука Дончич (Даллас), Кавай Леонард (Клипперс) и Никола Йокич (Денвер).
The Western Conference @NBAAllStar Starters Pool!@KingJames (Captain)@StephenCurry30@luka7doncic— NBA (@NBA) February 19, 2021
Nikola Jokic
Kawhi Leonard#NBAAllStar pic.twitter.com/ojxfaZwHuj
Восток возглавил Кевин Дюрант из Бруклина, а в старте ему компанию составят одноклубник Кайри Ирвинг, Брэдли Бил (Вашингтон), Яннис Адетокумбо (Милуоки) и Джоэль Эмбиид (Филадельфия).
The Eastern Conference @NBAAllStar Starters Pool!@KDTrey5 (Captain)@Giannis_An34@JoelEmbiid@RealDealBeal23@KyrieIrving#NBAAllStar pic.twitter.com/BBozyd2NhK— NBA (@NBA) February 19, 2021
Игроки резерва на Матч всех звезд будут объявлены до 23 февраля.
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