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ЛеБрон и Дюрант – капитаны команд на Матч всех звезд

Баскетбол
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Есть 10 участников ежегодного выставочного поединка

ЛеБрон и Дюрант – капитаны команд на Матч всех звезд

Новина українською

НБА представила окончательные результаты голосования на попадание в стартовые пятерки на Матч всех звезд, который в этом году пройдет 7 марта в Атланте.

На Западе капитаном вновь стал звездный форвард Лейкерс ЛеБрон Джеймс. Вместе с ним в старте на Матч всех звезд выйдут Стефен Карри (Голден Стэйт), Лука Дончич (Даллас), Кавай Леонард (Клипперс) и Никола Йокич (Денвер).

Восток возглавил Кевин Дюрант из Бруклина, а в старте ему компанию составят одноклубник Кайри Ирвинг, Брэдли Бил (Вашингтон), Яннис Адетокумбо (Милуоки) и Джоэль Эмбиид (Филадельфия).

Игроки резерва на Матч всех звезд будут объявлены до 23 февраля.

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В статье: ЛеБрон Джеймс НБА Кевин Дюрант Матч всех звезд
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