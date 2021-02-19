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Мощный данк ЛеБрона – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты четверга в НБА
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-5 моментов дня.
На первое место взобрался звездный форвард Лейкерс ЛеБрон Джеймс, который в матче с Бруклином отметился эффектным сольным проходом.
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