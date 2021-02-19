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Лейкерс на четыре недели потеряли суперзвезду
Проблема для действующих чемпионов НБА
Тяжелый форвард/центровой Лейкерс Энтони Дэвис с растяжением икроножной мышцы и повторным обострением тендиноза в области правого ахиллова сухожилия выбыл из строя на четыре недели, сообщает Bleacher Report со ссылкой на тренера команды Фрэнка Фогеля.
Ранее Фогель предположил, что Дэвис вряд ли вернется на площадку до перерыва на Матч всех звезд, который пройдет 7 марта в Атланте.
Дэвис в сезоне 2020-2021 отыграл всего 23 матча. В среднем за игру 7-кратный участник Матчей всех звезд набирает по 22,5 очка. Это его худшая результативность с 2014 года.
Ранее UA-Футбол
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