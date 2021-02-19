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НБА представила все знаковые броски ЛеБрона Джеймса. ВИДЕО

Баскетбол
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Легендарный баскетболист сегодня отметился очередным юбилеем

НБА представила все знаковые броски ЛеБрона Джеймса. ВИДЕО

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В матче с Бруклином ЛеБрон Джеймс стал третьим баскетболистом в истории с 35 тысячами набранных очков в НБА.

По этому поводу официальный твиттер-аккаунт НБА решил вспомнить, как форвард Лейкерс за 18 лет преодолел путь от новичка до четырехкратного чемпиона и баскетболиста, которого ставят в один ряд с Майклом Джорданом.

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В статье: ЛеБрон Джеймс НБА Лос-Анджелес Лейкерс
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