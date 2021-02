НБА представила все знаковые броски ЛеБрона Джеймса. ВИДЕО

В матче с Бруклином ЛеБрон Джеймс стал третьим баскетболистом в истории с 35 тысячами набранных очков в НБА.

По этому поводу официальный твиттер-аккаунт НБА решил вспомнить, как форвард Лейкерс за 18 лет преодолел путь от новичка до четырехкратного чемпиона и баскетболиста, которого ставят в один ряд с Майклом Джорданом.

With @KingJames becoming the 3rd player in NBA history to surpass 35,000 points, we look back at a number of his scoring milestones throughout his career! pic.twitter.com/rnFkCeF58G