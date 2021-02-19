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Милуоки впервые за четыре года потерпел пять поражений подряд
Команда продлила свою серию матчем с Торонто
В Милуоки (США) на стадионе "Файсерв-Форум" состоялась встреча регулярного чемпионата НБА, в которой "Милуоки Бакс" на домашнем паркете уступил "Торонто Рэпторс" со счётом 96:110, продлив серию поражений до 5 матчей.
"Милуоки Бакс" (16-12) занимает 3-е место в турнирной таблице Восточной конференции НБА, а "Торонто Рэпторс" (13-15) – на 7-м. "Бакс" последний раз проигрывали пять раз подряд в 2017 году (25 января – 3 февраля).
В следующем матче "Милуоки Бакс" примет "Оклахома-Сити Тандер".
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