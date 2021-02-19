Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Энтони Дэвис может пропустить первую неделю плей-офф. Об этом сообщил Кендрик Перкинс.

"Рич Пол позвонил мне и дал понять, что никто в „Лейкерс“ не собирается форсировать возвращение Дэвиса на паркет. Здоровье — приоритет каждого. Сейчас график показывает, что Дэвис может вернуться в строй на первой или второй неделе плей-офф, в этом нет никакой проблемы", — цитирует Перкинса Pickandroll.

После этого врач сообщил, что Дэвис может провести гораздо больше времени в больнице. По словам специалиста, восстановление может затянуться на несколько месяцев.