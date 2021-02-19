  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Энтони Дэвис может пропустить первую неделю плей-офф
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Энтони Дэвис может пропустить первую неделю плей-офф

Баскетбол
(1 голосов)

У баскетболиста травма

Энтони Дэвис может пропустить первую неделю плей-офф

Новина українською

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Энтони Дэвис может пропустить первую неделю плей-офф. Об этом сообщил Кендрик Перкинс.

"Рич Пол позвонил мне и дал понять, что никто в „Лейкерс“ не собирается форсировать возвращение Дэвиса на паркет. Здоровье — приоритет каждого. Сейчас график показывает, что Дэвис может вернуться в строй на первой или второй неделе плей-офф, в этом нет никакой проблемы", — цитирует Перкинса Pickandroll.

После этого врач сообщил, что Дэвис может провести гораздо больше времени в больнице. По словам специалиста, восстановление может затянуться на несколько месяцев.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Энтони Дэвис Лос-Анджелес Лейкерс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...