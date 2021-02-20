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НБА. Денвер побеждает Кливленд, Детройт уступает Мемфису

Баскетбол
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Результаты тура НБА

НБА. Денвер побеждает Кливленд, Детройт уступает Мемфису

UA-Футбол
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В ночь с 19 на 20 февраля состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации. Вашему вниманию их результаты:

"Кливленд" - "Денвер"

103 - 120 (23-33; 27-36; 30-26; 23-25)

"Орландо" - "Голден-Стейт"

124 - 110 (37-34; 27-17; 29-43; 31-26)

"Бостон" - "Атланта"

121 - 109 (33-22; 33-19; 32-32; 23-36)

"Филадельфия" - "Чикаго"

112 - 105 (32-30; 26-23; 27-26; 27-26)

"Мемфис" - "Детройт"

109 - 95 (35-17; 18-26; 31-30; 25-22)

"Милуоки" - "Оклахома-Сити"

98 - 85 (16-20; 30-22; 32-20; 20-23)

"Нью-Орлеан" - "Финикс"

114 - 132 (34-33; 32-26; 36-32; 12-41)

"Миннесота" - "Торонто"

81 - 86 (15-28; 20-17; 29-13; 17-28)

"Клипперс" - "Юта"

116 - 112 (31-23; 26-26; 22-26; 37-37)

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В статье: НБА
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