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НБА. Денвер побеждает Кливленд, Детройт уступает Мемфису
Результаты тура НБА
В ночь с 19 на 20 февраля состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации. Вашему вниманию их результаты:
"Кливленд" - "Денвер"
103 - 120 (23-33; 27-36; 30-26; 23-25)
"Орландо" - "Голден-Стейт"
124 - 110 (37-34; 27-17; 29-43; 31-26)
"Бостон" - "Атланта"
121 - 109 (33-22; 33-19; 32-32; 23-36)
"Филадельфия" - "Чикаго"
112 - 105 (32-30; 26-23; 27-26; 27-26)
"Мемфис" - "Детройт"
109 - 95 (35-17; 18-26; 31-30; 25-22)
"Милуоки" - "Оклахома-Сити"
98 - 85 (16-20; 30-22; 32-20; 20-23)
"Нью-Орлеан" - "Финикс"
114 - 132 (34-33; 32-26; 36-32; 12-41)
"Миннесота" - "Торонто"
81 - 86 (15-28; 20-17; 29-13; 17-28)
"Клипперс" - "Юта"
116 - 112 (31-23; 26-26; 22-26; 37-37)
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