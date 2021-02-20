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Украина победила Словению в матче отбора на Евробаскет-2022

Баскетбол
(1 голосов)

Поздравляем с победой

Украина победила Словению в матче отбора на Евробаскет-2022

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины по баскетболу в киевском Дворце спорта в матче отбора на Евробаскет-2022 победила команду Словении.

Счет встречи 70-65 (9-11; 15-16; 17-15; 28-23) в пользу подопечных Айнараса Багатскиса.

Лучшими среди наших игроков были Павлов (10), Герун (9) и Мишула (7).

Турнирная таблица:

Украина победила Словению в матче отбора на Евробаскет-2022 - изображение 1

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В статье: Украина Словения Евробаскет
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