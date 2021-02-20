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Украина победила Словению в матче отбора на Евробаскет-2022
Поздравляем с победой
Сборная Украины по баскетболу в киевском Дворце спорта в матче отбора на Евробаскет-2022 победила команду Словении.
Счет встречи 70-65 (9-11; 15-16; 17-15; 28-23) в пользу подопечных Айнараса Багатскиса.
Лучшими среди наших игроков были Павлов (10), Герун (9) и Мишула (7).
Турнирная таблица:
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