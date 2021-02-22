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НБА: Бруклин бьет Клипперс, осечки Филадельфии и Денвера
Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира
Нью-Орлеан – Бостон 120:115 OT (28:30, 19:33, 27:24, 34:21, 12:7)
Кливленд – Оклахома 101:117 (28:31, 23:31, 24:24, 26:31)
Торонто – Филадельфия 110:103 (28:24, 24:31, 31:29, 27:19)
Нью-Йорк – Миннесота 103:99 (30:18, 31:32, 26:21, 16:28)
Атланта – Денвер 123:115 (27:33, 37:23, 29:20, 30:39)
Клипперс – Бруклин 108:112 (30:28, 21:30, 28:31, 29:23)
Милуоки – Сакраменто 128:115 (28:25, 42:31, 29:26, 29:33)
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