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Сочный аллей-уп от Атланты – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты воскресенья в НБА
Официальный YouTube-канал НБА представил лучшие моменты очередного дня регулярного чемпионата.
Сегодня на первом месте оказались Трэй Янг и Джон Коллинз, разыгравшие эффектный аллей-уп в победном матче против Денвера.
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