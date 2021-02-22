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Аутсайдер НБА сменил главного тренера
Логичное решение
Миннесота после воскресного поражения от Нью-Йорка (99:103) отправила в отставку главного тренера Райана Сондерса, под руководством которого Тимбервулвз с показателем 7-31 расположились на дне турнирной таблицы НБА.
По информации инсайдера The Athletic Шамса Чарании, новым коучем Миннесоты станет ассистент главного тренера Торонто Крис Финч.
Что интересно, Финч ранее работал в Хьюстоне с Герссоном Росасом, который в Миннесоте занимает должность президента по баскетбольным операциям.
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