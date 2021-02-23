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НБА: Лейкерс в овертайме проиграли Вашингтону, успехи Юты и Финикса

Баскетбол
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Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира

НБА: Лейкерс в овертайме проиграли Вашингтону, успехи Юты и Финикса

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Хьюстон – Чикаго 100:120 (24:29, 24:25, 26:46, 26:20)

Даллас – Мемфис 102:92 (26:13, 28:23, 27:26, 21:30)

Оклахома – Майами 94:108 (21:23, 33:22, 23:34, 17:29)

Юта – Шарлотт 132:110 (35:35, 29:32, 27:23, 41:20)

Финикс – Портленд 132:100 (32:26, 31:28, 37:17, 32:29)

Лейкерс – Вашингтон 124:127 OT (33:23, 30:26, 23:31, 29:35, 9:12)

Алексей Лень за 4 минуты очков не набрал.

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В статье: НБА Лос-Анджелес Лейкерс Вашингтон Уизардз
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