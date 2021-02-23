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Украина громит Венгрию в отборе на Евробаскет: лучшие моменты матча. ВИДЕО
Смотрим, как наши парни добывали первое место в отборочной группе
Сборная Украины под руководством Айнарса Багатскиса в заключительном матче отбора на чемпионат Европы со счетом 97:63 разбила Венгрию и в последний момент по дополнительным показателям прорвалась на первое место в группе F.
Самым результативным игроком матча стал Вячеслав Бобров, на счету которого 19 очков. Еще 18 баллов в корзину Венгрии добавил Александр Мишула.
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