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Определились все участники Евробаскета-2022

Баскетбол
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Украина в этой компании

Определились все участники Евробаскета-2022

Новина українською

Накануне были сыграны заключительные матчи отборочного цикла на чемпионат Европы 2022 года, который пройдет с 1 по 18 сентября в Чехии, Грузии, Италии и Германии.

Хозяев финальной стадии континентального форума традиционно попали на турнир без прохождения квалификация.

Через отборочный цикл билеты на Евробаскет-2022 за собой забронировали сборные Хорватии, Греции, Боснии и Герцеговины, Израиля, Испании, Словении, Украины, России, Сербии, Финляндии, Польши, Венгрии, Бельгии, Нидерландов, Турции, Болгарии, Франции, Великобритании, Эстонии и Литвы.

Сборная Украины в пятый раз подряд сыграет в финальной стадии чемпионата Европы. Лучшим достижением украинцев является шестое место в 2013 году на турнире в Словении.

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В статье: сборная Украины по баскетболу
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