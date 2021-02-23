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Определились все участники Евробаскета-2022
Украина в этой компании
Накануне были сыграны заключительные матчи отборочного цикла на чемпионат Европы 2022 года, который пройдет с 1 по 18 сентября в Чехии, Грузии, Италии и Германии.
Хозяев финальной стадии континентального форума традиционно попали на турнир без прохождения квалификация.
Через отборочный цикл билеты на Евробаскет-2022 за собой забронировали сборные Хорватии, Греции, Боснии и Герцеговины, Израиля, Испании, Словении, Украины, России, Сербии, Финляндии, Польши, Венгрии, Бельгии, Нидерландов, Турции, Болгарии, Франции, Великобритании, Эстонии и Литвы.
The #EuroBasket 2022 field is confirmed ✅— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) February 22, 2021
Who is winning it all ?????
???? September 1-18, 2022
Сборная Украины в пятый раз подряд сыграет в финальной стадии чемпионата Европы. Лучшим достижением украинцев является шестое место в 2013 году на турнире в Словении.
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