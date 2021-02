Определились все участники Евробаскета-2022

Накануне были сыграны заключительные матчи отборочного цикла на чемпионат Европы 2022 года, который пройдет с 1 по 18 сентября в Чехии, Грузии, Италии и Германии.

Хозяев финальной стадии континентального форума традиционно попали на турнир без прохождения квалификация.

Через отборочный цикл билеты на Евробаскет-2022 за собой забронировали сборные Хорватии, Греции, Боснии и Герцеговины, Израиля, Испании, Словении, Украины, России, Сербии, Финляндии, Польши, Венгрии, Бельгии, Нидерландов, Турции, Болгарии, Франции, Великобритании, Эстонии и Литвы.

The #EuroBasket 2022 field is confirmed ✅



Who is winning it all ?????



???? September 1-18, 2022