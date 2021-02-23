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Сумасшедший проход звезды Финикса – в топ-10 моментов дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты понедельника в НБА
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-10 моментов игрового дня.
Одним из самых ярких моментов понедельника стал проход защитника Финикса Девина Букера в матче с Портлендом.
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